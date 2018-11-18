Учёными найдена причина удлинённой формы черепа у южноамериканского племени





Ранее учёные предполагали, что удлинённая форма черепа - результат длительного ритуала по удлинению черепного каркаса. Согласно теории учёных, начинался ритуал после рождения и заканчивался, когда форма черепа получала нужную форму. Эти ритуалы проводились для того, чтобы иметь визуальные различия между высшим и низшим сословием племени. Эту тенденцию прослеживают в 11-16 веках у инков, империя которых простиралась от территории нынешней Колумбии до Чили.По словам учёного Брайена Фостера, результат исследования ДНК найденных останков показал их отличие от останков других культур, находившихся поблизости. Он считает, что это доказывает миграцию данного племени на территорию Южной Америки позже других цивилизаций.