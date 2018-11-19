Игорь Ливанов впервые раскрыл правду о разводе с Ириной Безруковой
Игорь Ливанов после сложного развода с актрисой Ириной Безруковой отказывался от любых комментариев. Только сейчас артист рассказал, что послужило причиной их расставания.
После развода артистов СМИ сообщали, что якобы Игорь Ливанов бросил супругу и ребенка. По словам актера, он пытался всем рассказать, что это все неправда. В конце концов, кинозвезда просто стал отказываться от комментариев на данную тему. Он сообщил, что Ирина Безрукова забрала их общего сына и ушла от него к Сергею Безрукову. После этого киноактер видел наследника только по выходным. Однако развод - не единственная трагедия, которая произошла в жизни супругов. В 2015 году умер их общий сын Андрей. По словам Игоря Ливанова, невзирая ни на какие трагические обстоятельства, унывать нельзя. На своем опыте артист удостоверился, что справиться с болью при помощи алкогольных напитков нереально, так как трагедия ощущалась так же ясно. Именно благодаря огромной силе воли, судьба наградила кинозвезду встречей с третьей супругой Ольгой. У пары есть два сына - 11-летний Тимофей и 3-летний Илья.
В Сети появилась информация, что 3 декабря на широкие экраны выйдет 4-й сезон "Полицейского с Рублевки".
После развода артистов СМИ сообщали, что якобы Игорь Ливанов бросил супругу и ребенка. По словам актера, он пытался всем рассказать, что это все неправда. В конце концов, кинозвезда просто стал отказываться от комментариев на данную тему. Он сообщил, что Ирина Безрукова забрала их общего сына и ушла от него к Сергею Безрукову. После этого киноактер видел наследника только по выходным. Однако развод - не единственная трагедия, которая произошла в жизни супругов. В 2015 году умер их общий сын Андрей. По словам Игоря Ливанова, невзирая ни на какие трагические обстоятельства, унывать нельзя. На своем опыте артист удостоверился, что справиться с болью при помощи алкогольных напитков нереально, так как трагедия ощущалась так же ясно. Именно благодаря огромной силе воли, судьба наградила кинозвезду встречей с третьей супругой Ольгой. У пары есть два сына - 11-летний Тимофей и 3-летний Илья.
В Сети появилась информация, что 3 декабря на широкие экраны выйдет 4-й сезон "Полицейского с Рублевки".