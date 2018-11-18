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В Санкт-Петербурге на покупателей магазина в Купчино едва не упал потолок

В Санкт-Петербурге в одном из супермаркетов на покупателей чуть не обрушился навесной потолок. Инцидент произошел в районе Купчино, .

В Санкт-Петербурге на покупателей магазина в Купчино едва не упал потолок

Потолок сорвался с креплений и навис над головами покупателей, стоявших у кассовой зоны. Посетители супермаркета не ругались, а, наоборот, принялись подшучивать над случившимся. Многие понимали, что мягкие плиты, даже падающие с высоты, не могли бы никого травмировать.

Администрация магазина в Купчино быстро разрешила ситуацию. Супермаркет продолжил обслуживать клиентов в штатном режиме, предает «ПолитЭксперт».



 
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Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:10

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