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Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих без матов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил умершему вчера певцу Евгению Осину стихотворение и поделился им со своими почитателями на странице в Instagram. В нём он пытается разобраться в причине смерти некогда популярного исполнителя, причем без матов.

Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих без матов

Сергей Шнуров известен всем и давно своим резкими и жёсткими поступками и высказываниями. Тем удивительнее было поклонникам певца читать у него на странице трогательное стихотворение, посвящённое Евгению Осину. Шнуров сделал попытку понять, явился ли причиной смерти алкоголь, о пристрастии певца к которому рассказывали уже давно, или причина в чём-то невидимом для глаз, глубоко в ранимой душе Евгения.

Многие звёзды российской эстрады давно упоминали о проблеме Осина с алкоголем. Некоторые пытались ему помочь выбраться из трясины порока, но Евгения «затягивало» всё дальше. В итоге певец остался один, и так же в одиночестве закончилась его жизнь. Близкие певца уверены, что пристрастие к крепким спиртным напиткам убило певца.

Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих без матов

Поклонников Шнурова удивило его стихотворение. Оно написано в несвойственной артисту манере, без вульгарных и матерных слов. Подписчики присоединились к словам, написанным в память Осина, и отдают ему дань уважения вместе со Шнуровым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:08

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