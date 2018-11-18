Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих без матов

Сергей Шнуров известен всем и давно своим резкими и жёсткими поступками и высказываниями. Тем удивительнее было поклонникам певца читать у него на странице трогательное стихотворение, посвящённое Евгению Осину. Шнуров сделал попытку понять, явился ли причиной смерти алкоголь, о пристрастии певца к которому рассказывали уже давно, или причина в чём-то невидимом для глаз, глубоко в ранимой душе Евгения.Многие звёзды российской эстрады давно упоминали о проблеме Осина с алкоголем. Некоторые пытались ему помочь выбраться из трясины порока, но Евгения «затягивало» всё дальше. В итоге певец остался один, и так же в одиночестве закончилась его жизнь. Близкие певца уверены, что пристрастие к крепким спиртным напиткам убило певца.Поклонников Шнурова удивило его стихотворение. Оно написано в несвойственной артисту манере, без вульгарных и матерных слов. Подписчики присоединились к словам, написанным в память Осина, и отдают ему дань уважения вместе со Шнуровым.