В Великобритании армию подготовили к ЧС из-за Brexit





Британские правоохранители и армия разработали план оперативного реагирования в случае отсутствия соглашения с ЕС по вопросу по Brexit. Власти не исключают возникновения на фоне этого массовых беспорядков, терактов и других внештатных ситуаций. Ожидаются обострения в зоне прибытия мигрантов - на побережье графства Кент, столкновения в городах и у границы с Ирландией.Операция, направленная на обеспечение порядка, получила название Temperer. В мероприятиях, кроме военных, примут участие около 20 000 полицейских. Правоохранители сделают все возможное, чтобы не допустить транспортного коллапса в стране.Переговоры между Великобританией и ЕС по поводу Brexit, запланированного на март 2019 года, продолжаются. Текст соглашения уже готов, но не все согласны с обозначенными в документе условиями. Уже несколько членов правительства Терезы Мэй подали из-за этого в отставку.