АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

В Великобритании армию подготовили к ЧС из-за Brexit

Власти Великобритании не исключают обострения обстановки в стране, спровоцированного выходом из ЕС. Более 10 000 военных подготовят к противостоянию возможным ЧП из-за Brexit.

В Великобритании армию подготовили к ЧС из-за Brexit

Британские правоохранители и армия разработали план оперативного реагирования в случае отсутствия соглашения с ЕС по вопросу по Brexit. Власти не исключают возникновения на фоне этого массовых беспорядков, терактов и других внештатных ситуаций. Ожидаются обострения в зоне прибытия мигрантов - на побережье графства Кент, столкновения в городах и у границы с Ирландией.

Операция, направленная на обеспечение порядка, получила название Temperer. В мероприятиях, кроме военных, примут участие около 20 000 полицейских. Правоохранители сделают все возможное, чтобы не допустить транспортного коллапса в стране.

Переговоры между Великобританией и ЕС по поводу Brexit, запланированного на март 2019 года, продолжаются. Текст соглашения уже готов, но не все согласны с обозначенными в документе условиями. Уже несколько членов правительства Терезы Мэй подали из-за этого в отставку.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы характеристики однокристальной системы
Ксения Собчак показала сумочку Launer Bespoke за
Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой
Названы предупреждающие о раке глаз симптомы
Операционная система Windows 10 получила
Отец звезды фильма «Ёлки» Галины Стахановой
На Geekbench появился новый смартфон Vivo с 2 Гб
Звезду "Дома-2" Александру Гозиас опять бросил
Учёными найдена причина удлинённой формы черепа у
Татьяна Навка показала, как ее дочь поздравила
«Хавейл Мотор Рус» предлагает при покупке
Минобороны Бельгии инициировало создание женского
Мария Погребняк отметила 30-летие в русской бане
В Великобритании армию подготовили к ЧС из-за
В Санкт-Петербурге на покупателей магазина в
Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих
Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт
Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина
Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с
Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем
Кэти Топурия показала на видео в Instagram
Первые роды в космосе запланированы на 2024 год
В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018
В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего
Врачи назвали неизлечимые в России виды рака
Секретный истребитель шестого поколения случайно
Близкие Ольги Бузовой по разным причинам
Ученые: Эти 5 продуктов помогут сохранить
Песков: Москва исключает возможность передачи
Просмотреть все новости