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В Европе растут продажи электрических кроссоверов версии Jaguar I-Pace

Аналитики заявили, что в Европе растут продажи электрических кроссоверов версии Jaguar I-Pace. В октябре 2018 года реализовали 2 500 единиц электрических кроссоверов.

В Европе растут продажи электрических кроссоверов версии Jaguar I-Pace

Октябрьский показатель реализаций стал за 10 прошедших месяцев лучшим. По сравнению с сентябрем месяцем продажи стабильно увеличились на 419 моделей. Эксперты отметили, что количество реализованных электрических кроссов будет только увеличиваться, принимая в учёт новые экологические стандарты, принятые для транспортных средств. Из проведённых исследований стало известно, что современный кросс может реально составить конкуренцию таким востребованным моделям, как Tesla Models S, а также Tesla Models X. В данном случае внешние характеристики Jaguar будут находиться на более высоком уровне.

Ранее сообщалось, что во время торгов Bring A Trailer был представлен спорткар, который является симбиозом версий Jeep Wrangler, а также Chevrolet Corvette.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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