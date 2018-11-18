Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с годовщиной венчания

Венчание Пугачёвой и Галкина проходило в середине ноября в небольшом подмосковном храме. Звёзды пригласили на таинство только самых близких друзей и своих родных. Одними из приглашённых были и Игорь Николаев с супругой. Спустя год Николаев решил поздравить звёзд с годовщиной венчания и выложил в микроблоге фотографии с этого действа. Подписывая фото, он желал Алле Борисовне и Максиму долгих и счастливых лет совместной жизни.Поклонники певицы оставили вместо поздравлений множество негативных отзывов, отмечая, что их кумирам и «закон Божий не писан». Также поклонники пишут, что Пугачёва им просто смешна с её бесконечными обрядами с разными мужчинами, в разные периоды жизни.Реакция Пугачёвой и Галкина на подобные выпады не известна. Напомним, что сейчас Максим находится в гастрольном турне по США, а Алла Борисовна дома с детьми. Она снимает для супруга семейные видео с подрастающими детьми, и этими роликами Галкин с удовольствием делится с поклонниками.