АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с годовщиной венчания

Певец Игорь Николаев в своём Instagram-микроблоге поздравил Аллу Пугачёву и Максима Галкина с днём венчания, которое состоялось ровно год назад в одном из подмосковных храмов. В тот день год назад Примадонна российской эстрады раскаивалась за предыдущее таинство и просила счастливой жизни своему мужу и детям.

Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с годовщиной венчания

Венчание Пугачёвой и Галкина проходило в середине ноября в небольшом подмосковном храме. Звёзды пригласили на таинство только самых близких друзей и своих родных. Одними из приглашённых были и Игорь Николаев с супругой. Спустя год Николаев решил поздравить звёзд с годовщиной венчания и выложил в микроблоге фотографии с этого действа. Подписывая фото, он желал Алле Борисовне и Максиму долгих и счастливых лет совместной жизни.

Поклонники певицы оставили вместо поздравлений множество негативных отзывов, отмечая, что их кумирам и «закон Божий не писан». Также поклонники пишут, что Пугачёва им просто смешна с её бесконечными обрядами с разными мужчинами, в разные периоды жизни.

Реакция Пугачёвой и Галкина на подобные выпады не известна. Напомним, что сейчас Максим находится в гастрольном турне по США, а Алла Борисовна дома с детьми. Она снимает для супруга семейные видео с подрастающими детьми, и этими роликами Галкин с удовольствием делится с поклонниками.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт
Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина
Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с
Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем
Кэти Топурия показала на видео в Instagram
Первые роды в космосе запланированы на 2024 год
В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018
В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего
Врачи назвали неизлечимые в России виды рака
Секретный истребитель шестого поколения случайно
Близкие Ольги Бузовой по разным причинам
Ученые: Эти 5 продуктов помогут сохранить
Песков: Москва исключает возможность передачи
Территорию Москвы по ночам будут патрулировать
Настасья Самбурская поразила поклонников в
Скандальная блогерша Лена Миро назвала Ольгу
Валерий Меладзе довёл до слёз старшую дочь на
Для популярной игры «Angry Birds» разработана
Мария Бутырская впервые показала младшего сына в
Ушла из жизни известная оперная певица Диана
Балтийская рыба заражена «химическим СПИДом»
Актриса Джессика Честейн впервые стала мамой
В Белоруссии для съемок фильма построили танк по
Эксперты анонсировали ТОП-3 новых электрокаров,
Компания Xiaomi нацелилась на женскую аудиторию
Анастасия Костенко опять "вернулась" в Instagram
Анна Седокова в Instagram показала повзрослевшего
Украинцы «празднуют» серьезную травму Януковича
Fujitsu General представила прототип нашейного
Просмотреть все новости