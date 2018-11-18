Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем муже

"Я о таком мечтала, а он всегда был рядом. Просто нужно было внимательнее смотреть", - пишет в Instagram Лена.

Лена долгое время скрывала, что у неё новые отношения, и даже бракосочетание девушки проходило в строгой секретности. Лишь через какое-то время Хромина поведала, что теперь имеет статус замужней женщины.Теперь все знают, что Лена вышла замуж за своего бывшего бойфренда Михаила. Звезда телестройки не скрывает, что после "Дома-2" долго пыталась вернуть отношения с Саймоном Марданшиным, но молодой человек об этом не хотел и слышать.Теперь Лена Хромина рассказывает о своём счастье.Она говорит, что ее муж не имеет вредных привычек, уважает женщин и восхищается только женой. Девушка признается, что долго не замечала, что рядом с ней был самый лучший мужчина, которого она не ценила.