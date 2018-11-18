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Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем муже

Накануне звезда скандального телепроекта "Дом-2" Елена Хромина сообщила, что вышла замуж.

Лена долгое время скрывала, что у неё новые отношения, и даже бракосочетание девушки проходило в строгой секретности. Лишь через какое-то время Хромина поведала, что теперь имеет статус замужней женщины.

Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем муже

Теперь все знают, что Лена вышла замуж за своего бывшего бойфренда Михаила. Звезда телестройки не скрывает, что после "Дома-2" долго пыталась вернуть отношения с Саймоном Марданшиным, но молодой человек об этом не хотел и слышать.

Теперь Лена Хромина рассказывает о своём счастье.

Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем муже

Она говорит, что ее муж не имеет вредных привычек, уважает женщин и восхищается только женой. Девушка признается, что долго не замечала, что рядом с ней был самый лучший мужчина, которого она не ценила.

"Я о таком мечтала, а он всегда был рядом. Просто нужно было внимательнее смотреть", - пишет в Instagram Лена.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:31

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