АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Закамуфлированный Mercedes-AMG A45 фотошпионы заметили в Германии

Роскошный Mercedes-AMG A45, являющийся самой уникальной новинкой A-класса, попал в объективы камер фотошпионов. Закамуфлированный автомобиль заметили на трассе в Германии.

Закамуфлированный Mercedes-AMG A45 фотошпионы заметили в Германии

Модель A45 оснащена 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, продуцирующим более 400 л. с. В машине появится новейшая установка 4MATIC и 8-скоростная АКПП с двойным сцеплением.

Судя по шпионским фотографиям прототипа A45,замеченного на дорогах Германии, автомобиль обзаведется квадратной выхлопной системой и спойлером. Все остальные детали экстерьера модели, включая решетку радиатора, скрыты камуфляжной пленкой.

Появится ли немецкая новинка в США неизвестно, так как хэтчбек A-класса здесь отсутствует. Не исключено, что на американский рынок поступит Mercedes-AMG A45 в кузове седан.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Закамуфлированный Mercedes-AMG A45 фотошпионы
В Сети появилась новая информация о разработке
Дима Билан признался поклонникам в Instagram в
Учёные: Вещи бывшего партнёра сжигал каждый
FAW планирует отозвать 280 000 транспортных
Актёр Крис Пратт станет очередным "Святым"
Самая современная версия нетбука One Mix 2
Дизайнер разработал чехол, превращающий
«Как брат и сестра»: Фанатов удивила схожесть
Названы характеристики однокристальной системы
Ксения Собчак показала сумочку Launer Bespoke за
Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой
Названы предупреждающие о раке глаз симптомы
Операционная система Windows 10 получила
Отец звезды фильма «Ёлки» Галины Стахановой
На Geekbench появился новый смартфон Vivo с 2 Гб
Звезду "Дома-2" Александру Гозиас опять бросил
Учёными найдена причина удлинённой формы черепа у
Татьяна Навка показала, как ее дочь поздравила
«Хавейл Мотор Рус» предлагает при покупке
Минобороны Бельгии инициировало создание женского
Мария Погребняк отметила 30-летие в русской бане
В Великобритании армию подготовили к ЧС из-за
В Санкт-Петербурге на покупателей магазина в
Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих
Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт
Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина
Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с
Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем
Просмотреть все новости