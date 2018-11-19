Закамуфлированный Mercedes-AMG A45 фотошпионы заметили в Германии
Роскошный Mercedes-AMG A45, являющийся самой уникальной новинкой A-класса, попал в объективы камер фотошпионов. Закамуфлированный автомобиль заметили на трассе в Германии.
Модель A45 оснащена 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, продуцирующим более 400 л. с. В машине появится новейшая установка 4MATIC и 8-скоростная АКПП с двойным сцеплением.
Судя по шпионским фотографиям прототипа A45,замеченного на дорогах Германии, автомобиль обзаведется квадратной выхлопной системой и спойлером. Все остальные детали экстерьера модели, включая решетку радиатора, скрыты камуфляжной пленкой.
Появится ли немецкая новинка в США неизвестно, так как хэтчбек A-класса здесь отсутствует. Не исключено, что на американский рынок поступит Mercedes-AMG A45 в кузове седан.
Модель A45 оснащена 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, продуцирующим более 400 л. с. В машине появится новейшая установка 4MATIC и 8-скоростная АКПП с двойным сцеплением.
Судя по шпионским фотографиям прототипа A45,замеченного на дорогах Германии, автомобиль обзаведется квадратной выхлопной системой и спойлером. Все остальные детали экстерьера модели, включая решетку радиатора, скрыты камуфляжной пленкой.
Появится ли немецкая новинка в США неизвестно, так как хэтчбек A-класса здесь отсутствует. Не исключено, что на американский рынок поступит Mercedes-AMG A45 в кузове седан.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:00