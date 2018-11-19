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В Сети появилась новая информация о разработке версии Audi R8

Появилась новая информация о разработке версии Audi R8. Данное транспортное средство призвано заменить оригинал R8V8.

В Сети появилась новая информация о разработке версии Audi R8

Появились данные о силовом агрегате, который планируется к установке. Ранее предполагалось, что производитель будет использоваться четырёхлитровый мотор V8 с 2 турбинами либо двухтурбинный V6. В настоящее время известно, что восьмицилиндровый силовой агрегат, по всей видимости, отойдет в прошлое. На его место к 2020 году должна встать новая десятицилиндровая модель. Стоит отметить, что новый силовой агрегат будет выполнен в двух комплектациях. Обе версии двигателей будут иметь рабочий объём на 5,2 литра. Они буду различаться только мощностью. Одна версия будет генерировать 510 лошадиных сил. Другая версия будет выдавать 610 лошадей. Время разгона транспортного средства до 60 миль/час составляет меньше 3 секунд.

В Сети ранее появились новые подробности в отношении транспортного средства версии Mazda 3 следующей генерации. Серийная версия должна все свои черты унаследовать от концепта.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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