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Учёные: Вещи бывшего партнёра сжигал каждый десятый человек

В результате проведённых исследований британские учёные выяснили, что вещи своего бывшего партнёра сжигал каждый десятый человек. Выявление причин таких поступков исследователи оставили на будущее.

Учёные: Вещи бывшего партнёра сжигал каждый десятый человек

Согласно проводимым опросам ученых в английском Бирмингеме, 15% добровольцев признали тот факт, что сожгли личные вещи, оставленные предыдущим партнёром после расставания. В Манчестере показатель был чуть ниже – 14%, а в английской столице -13%.

В чём кроется причина таких поступков, учёные пока не объясняют, но думают, что будущие исследования помогут открыть эту тайну. На данный момент они предположили, что таким образом люди пытаются уменьшить боль от расставания с возлюбленными, вымещая агрессию на их личных вещах. Либо же таким образом пытаются забыть прошлое.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:00

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