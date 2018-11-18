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В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего

Мужчина, отдыхавший на пляже поблизости от города Хобарт (Австралия, штат Тасмания), погиб, став жертвой атаки ската-хвостокола. Такую информацию передает BBC News.

В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего

42-летний отдыхающий получил проникающее ранение внизу живота, когда купался недалеко от берега. Друзья оказали ему помощь и вывели из воды, также они сообщили об инциденте в службы спасения. На берегу у мужчины случилась остановка сердца, попытки его реанимировать оказались безуспешными.

Местные правоохранители установили, что травму могло нанести морское животное. По мнению СМИ, речь идет о скате-хвостоколе.

Скат-хвостокол принадлежит к семейству хрящевых рыб отряда хвостоколообразных. На его хвосте находится, как минимум, один ядовитый шип до 35 сантиметров в длину, который выполняет для животного защитную функцию. Яд способен вызывать сильные болевые ощущение, отек и судороги мышц. Если ранение пришлось на жизненно важную область, то существует угроза наступления летального исхода. Скаты обычно зарываются в песок и могут уколоть наступившего на них человека.

В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего

Ранее сообщалось, что в 2005 году встреча со скатом-хвостоколом окончилась трагически для известного австралийского телерепортера и автора фильмов о дикой природе Стива Ирвина. Он погиб в результате нападения морского животного во время съемок картины о подводном мире недалеко от Большого Барьерного рифа.



 
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Происшествия
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:04

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