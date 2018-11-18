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Секретный истребитель шестого поколения случайно «засветился» на ТВ

В эпизоде телеканала «Звезда» о СУ-57, отечественном истребителе пятого поколения, в кадр попала «секретная разработка» российских авиаконструкторов. На якобы случайно показавшийся на экране гиперзвуковой лайнер шестой версии обратил внимание сайт Defence Blog.

Секретный истребитель шестого поколения случайно «засветился» на ТВ

Модель новейшего истребителя можно заметить на видеозаписи программы на отметке 20:05. Телеканал показал тестирование авиационного мотора с управляемым вектором тяги. На стенде, расположенном над пультом операторов, видны макеты экспериментальных проектов – Су-47 и Су-57, МиГ-1.44, а также лайнера с разваленными килями без стабилизаторов. По мнению журналистов, именно эта модель является российской «секретной разработкой», и показали ее намеренно.


Гиперзвуковой истребитель в Объединенной авиастроительной корпорации обещали выпустить до 2025 года. В разработке Су-57 специалисты использовали ряд технологий шестого поколения, включая обмен функциями бортовыми системами.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:58

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