Секретный истребитель шестого поколения случайно «засветился» на ТВ





Модель новейшего истребителя можно заметить на видеозаписи программы на отметке 20:05. Телеканал показал тестирование авиационного мотора с управляемым вектором тяги. На стенде, расположенном над пультом операторов, видны макеты экспериментальных проектов – Су-47 и Су-57, МиГ-1.44, а также лайнера с разваленными килями без стабилизаторов. По мнению журналистов, именно эта модель является российской «секретной разработкой», и показали ее намеренно.Гиперзвуковой истребитель в Объединенной авиастроительной корпорации обещали выпустить до 2025 года. В разработке Су-57 специалисты использовали ряд технологий шестого поколения, включая обмен функциями бортовыми системами.