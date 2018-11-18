Татьяна Навка показала, как ее дочь поздравила бабушку с днем рождения стихами

На видео можно увидеть, как дочь Татьяны Навки с выражением рассказывает о том, что ее бабушка очень современная. И в то время, как другие вяжут носки своим внукам, ее бабушка делает красивую прическу и на удивление всем, успевает на все встречи.Читатели блога Навки также поздравили ее мать с праздником и отметили, что у Надежды большое сердце. Кто-то назвал ее милой девочкой, а саму фигуристку похвалили за организованность в подготовке поздравлений.