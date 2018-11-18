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Татьяна Навка показала, как ее дочь поздравила бабушку с днем рождения стихами

Известная российская фигуристка Татьяна Навка поделилась в Instagram трогательным видеороликом, где ее дочь Надежда поздравляет бабушку Раису Анатольевну с днем рождения стихами. Поклонники оценили актерские таланты девочки.

Татьяна Навка показала, как ее дочь поздравила бабушку с днем рождения стихами

На видео можно увидеть, как дочь Татьяны Навки с выражением рассказывает о том, что ее бабушка очень современная. И в то время, как другие вяжут носки своим внукам, ее бабушка делает красивую прическу и на удивление всем, успевает на все встречи.

Читатели блога Навки также поздравили ее мать с праздником и отметили, что у Надежды большое сердце. Кто-то назвал ее милой девочкой, а саму фигуристку похвалили за организованность в подготовке поздравлений.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:45

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