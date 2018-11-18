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Песков: Москва исключает возможность передачи Японии Курильских островов по Декларации 1956-го

Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по вопросу передачи Японии островов Курильских островов согласно Декларации 1956 года. Москва исключает такую возможность.

Песков: Москва исключает возможность передачи Японии Курильских островов по Декларации 1956-го

Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, Япония и Россия примут компромиссное решение, не противоречащее их национальным интересам. Договоренность Москвы и Токио вести продолжить переговорный процесс по Декларации не означает автоматическую передачу японцам российских Курил.

Песков отметил появление различных домыслов по этому вопросу. Суждения о необходимости в обязательном порядке передать острова не соответствуют действительности. Кремль при обсуждении темы Курил обращает внимание на союз Японии с США и другими государствами.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:30

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