Песков: Москва исключает возможность передачи Японии Курильских островов по Декларации 1956-го





Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, Япония и Россия примут компромиссное решение, не противоречащее их национальным интересам. Договоренность Москвы и Токио вести продолжить переговорный процесс по Декларации не означает автоматическую передачу японцам российских Курил.Песков отметил появление различных домыслов по этому вопросу. Суждения о необходимости в обязательном порядке передать острова не соответствуют действительности. Кремль при обсуждении темы Курил обращает внимание на союз Японии с США и другими государствами.