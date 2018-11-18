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Территорию Москвы по ночам будут патрулировать вертолёты санитарной авиации

Недавно стало известно, что территорию Москвы по ночам будут патрулировать с воздуха вертолёты санитарной авиации. Это новшество отлично зарекомендовало себя во время проведения чемпионата мира по футболу летом этого года.

Территорию Москвы по ночам будут патрулировать вертолёты санитарной авиации

Обеспечение безопасности жителей Москвы с помощью военной авиации опробовали в июне – июле 2018 года и признали данный эксперимент достаточно удачным. Поэтому теперь будут формироваться ночные экипажи для патрулирования территории столицы. Как сообщил заместитель директора по организации лётной работы Олег Катальшев, кандидаты на вступление в ночной экипаж будут обязательно проходить дополнительный экзамен.

Капитан одного из таких воздушных судов Московского авиационного центра Екатерина Орешникова рассказала, что ей тяжело привыкать к тому, что каждый вылет – это чья-то беда. И не важно, вызвали их на случай инфаркта, ДТП или падения с высотки – это одинаково тяжело.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:18

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