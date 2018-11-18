Территорию Москвы по ночам будут патрулировать вертолёты санитарной авиации





Обеспечение безопасности жителей Москвы с помощью военной авиации опробовали в июне – июле 2018 года и признали данный эксперимент достаточно удачным. Поэтому теперь будут формироваться ночные экипажи для патрулирования территории столицы. Как сообщил заместитель директора по организации лётной работы Олег Катальшев, кандидаты на вступление в ночной экипаж будут обязательно проходить дополнительный экзамен.Капитан одного из таких воздушных судов Московского авиационного центра Екатерина Орешникова рассказала, что ей тяжело привыкать к тому, что каждый вылет – это чья-то беда. И не важно, вызвали их на случай инфаркта, ДТП или падения с высотки – это одинаково тяжело.