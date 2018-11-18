Мария Погребняк отметила 30-летие в русской бане

Мария Погребняк провела свой день рождения в кругу близких подруг. Вместе дорогих платьев, костюмов и изысканных блюд только махровые халаты и караоке, а в качестве закуски подавали красную икру и соления. Именинница и ее гости купались в бочке с отваром из трав и воспользовались банными вениками. Снимком, на котором можно увидеть всех приглашенных, виновница торжества поделилась в своем блоге Instagram. А под постом поблагодарила всех, кто присутствовал и уделил ей много своего внимания и разделил приятные моменты. «Я не ожидала, насколько это будет круто. Десять часов пролетело, как два часа» - подытожила девушка.Читатели ее блога также поздравили Марию Погребняк и пожелали ей оставаться такой же красивой и счастливой. А кто-то отметил, что провести день рождения в бане, отличная идея.