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На Geekbench появился новый смартфон Vivo с 2 Гб ОЗУ из Y-серии

Недавно на платформе Geekbench «засветился» смартфон Vivo Y95 под кодом «vivo 1817». Теперь появилась новая модель с 2 Гб ОЗУ под таким же индексом, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать об ее принадлежности к устройствам Y-серии.

На Geekbench появился новый смартфон Vivo с 2 Гб ОЗУ из Y-серии

Новинка, базирующаяся на пока неуказанном процессоре на 1,96 ГГц, управляется Android 8.1 Oreo. Сравнительные оценки смартфонов близки, но объем ОЗУ новой модели 2 Гб, что ниже, нежели у старшей версии. Как предполагают эксперты, «засветившийся» на Geekbench аппарат может являться менее производительным представителем линии Y, однако с аналогичным чипсетом Snapdragon 439. Возможно, данное устройство совершенно из другой серии.

Vivo Y95 вышел на рынок несколько дней назад. Смартфон оснащен 6,22-дюймовым дисплеем HD+ и размещенным на задней панели сканером, имеет 4/64 Гб памяти, сдвоенную основную камеру на 13/2 Мп и модуль на 20 Мп. Автономность работы аппарата поддерживает батарея на 4030 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:00

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