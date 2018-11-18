На Geekbench появился новый смартфон Vivo с 2 Гб ОЗУ из Y-серии
Недавно на платформе Geekbench «засветился» смартфон Vivo Y95 под кодом «vivo 1817». Теперь появилась новая модель с 2 Гб ОЗУ под таким же индексом, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать об ее принадлежности к устройствам Y-серии.
Новинка, базирующаяся на пока неуказанном процессоре на 1,96 ГГц, управляется Android 8.1 Oreo. Сравнительные оценки смартфонов близки, но объем ОЗУ новой модели 2 Гб, что ниже, нежели у старшей версии. Как предполагают эксперты, «засветившийся» на Geekbench аппарат может являться менее производительным представителем линии Y, однако с аналогичным чипсетом Snapdragon 439. Возможно, данное устройство совершенно из другой серии.
Vivo Y95 вышел на рынок несколько дней назад. Смартфон оснащен 6,22-дюймовым дисплеем HD+ и размещенным на задней панели сканером, имеет 4/64 Гб памяти, сдвоенную основную камеру на 13/2 Мп и модуль на 20 Мп. Автономность работы аппарата поддерживает батарея на 4030 мАч.
Новинка, базирующаяся на пока неуказанном процессоре на 1,96 ГГц, управляется Android 8.1 Oreo. Сравнительные оценки смартфонов близки, но объем ОЗУ новой модели 2 Гб, что ниже, нежели у старшей версии. Как предполагают эксперты, «засветившийся» на Geekbench аппарат может являться менее производительным представителем линии Y, однако с аналогичным чипсетом Snapdragon 439. Возможно, данное устройство совершенно из другой серии.
Vivo Y95 вышел на рынок несколько дней назад. Смартфон оснащен 6,22-дюймовым дисплеем HD+ и размещенным на задней панели сканером, имеет 4/64 Гб памяти, сдвоенную основную камеру на 13/2 Мп и модуль на 20 Мп. Автономность работы аппарата поддерживает батарея на 4030 мАч.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:00