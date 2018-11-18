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Скандальная блогерша Лена Миро назвала Ольгу Бузову и Аллу Пугачёву "антисексом"

Журналист и скандальный блогер Лена Миро часто высмеивает звезд. Накануне девушка опять прошлась по Ольге Бузовой. При этом Лена сравнила Бузову с Аллой Пугачевой.

Скандальная блогерша Лена Миро назвала Ольгу Бузову и Аллу Пугачёву "антисексом"

Правда, сравнение было в негативном ключе.

"Феномен Бузовой - в том, что как бы она ни старалась быть сексуальной, секса в ней - нет. Вообще. Это поразительно. На самом деле, таких женщин - очень мало. Даже в самой серенькой мышке, если приглядеться, можно увидеть эротизм. В Бузовой - невротизм вместо эротизма",- безжалостно пишет Миро.

Дальше она отмечает, что Алла Борисовна Пугачёва, как и Ольга, принадлежит к редкой породе абсолютно несексуальных дам. Правда, это не помешало Пугачёвой возглавить "сельскую дискотеку" шоу-бизнеса СССР, потом и России, пишет Лена.

Скандальная блогерша Лена Миро назвала Ольгу Бузову и Аллу Пугачёву "антисексом"

"Какие бы сексуально-призывные позы ни принимала Алла Борисовна, она - антисекс. С Бузовой - та же фигня", - продолжает вешать ярлыки блогерша.

Дальше она задает вопрос, а чего же не хватает Бузовой, чтобы стать сексуальной?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:05

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