Скандальная блогерша Лена Миро назвала Ольгу Бузову и Аллу Пугачёву "антисексом"

"Феномен Бузовой - в том, что как бы она ни старалась быть сексуальной, секса в ней - нет. Вообще. Это поразительно. На самом деле, таких женщин - очень мало. Даже в самой серенькой мышке, если приглядеться, можно увидеть эротизм. В Бузовой - невротизм вместо эротизма",- безжалостно пишет Миро.

"Какие бы сексуально-призывные позы ни принимала Алла Борисовна, она - антисекс. С Бузовой - та же фигня", - продолжает вешать ярлыки блогерша.

Журналист и скандальный блогер Лена Миро часто высмеивает звезд. Накануне девушка опять прошлась по Ольге Бузовой. При этом Лена сравнила Бузову с Аллой Пугачевой.Правда, сравнение было в негативном ключе.Дальше она отмечает, что Алла Борисовна Пугачёва, как и Ольга, принадлежит к редкой породе абсолютно несексуальных дам. Правда, это не помешало Пугачёвой возглавить "сельскую дискотеку" шоу-бизнеса СССР, потом и России, пишет Лена.Дальше она задает вопрос, а чего же не хватает Бузовой, чтобы стать сексуальной?