АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт электромобиля Qoros 3 Q-Lectriq

Qoros в Гуанчжоу в рамках автосалона представит концепт электромобиля. Разработку данного автомобиля осуществляли на основе малого современного седана Qoros Q3.

Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт электромобиля Qoros 3 Q-Lectriq

Транспортное средство является итогом труда специалистов китайского производителя авто в области разработок конструкции электромобилей. Стоит отметить, что представление концептуальной версии Qoros 3 Q-Lectriq провели до открытия очередного автосалона в Гуанчжоу. Хотя данная модель выступает концептом, она является первой электрической машиной производства компании с пробегом в 350 км. Транспортное средство способно разгонятся до 165 км/час. До первой сотни автомобиль разгоняется за 7 секунд. В случае успешного запуска модели авто в серийный выпуск, машина расположится в ряду с прочими электрическими аппаратами такого рода. Имеется информация, что стоимость данного транспортного средства будет намного меньше имеющихся предложений, предоставляя возможность доступа клиентам к экологически чистым современным технологиям.

Эксперты недавно в Сети анонсировали рейтинг новых электрокроссоверов, которые составят хорошую конкуренцию современным электромобилям компании Tesla.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы характеристики однокристальной системы
Ксения Собчак показала сумочку Launer Bespoke за
Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой
Названы предупреждающие о раке глаз симптомы
Операционная система Windows 10 получила
Отец звезды фильма «Ёлки» Галины Стахановой
На Geekbench появился новый смартфон Vivo с 2 Гб
Звезду "Дома-2" Александру Гозиас опять бросил
Учёными найдена причина удлинённой формы черепа у
Татьяна Навка показала, как ее дочь поздравила
«Хавейл Мотор Рус» предлагает при покупке
Минобороны Бельгии инициировало создание женского
Мария Погребняк отметила 30-летие в русской бане
В Великобритании армию подготовили к ЧС из-за
В Санкт-Петербурге на покупателей магазина в
Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих
Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт
Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина
Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с
Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем
Кэти Топурия показала на видео в Instagram
Первые роды в космосе запланированы на 2024 год
В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018
В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего
Врачи назвали неизлечимые в России виды рака
Секретный истребитель шестого поколения случайно
Близкие Ольги Бузовой по разным причинам
Ученые: Эти 5 продуктов помогут сохранить
Песков: Москва исключает возможность передачи
Просмотреть все новости