Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт электромобиля Qoros 3 Q-Lectriq
Qoros в Гуанчжоу в рамках автосалона представит концепт электромобиля. Разработку данного автомобиля осуществляли на основе малого современного седана Qoros Q3.
Транспортное средство является итогом труда специалистов китайского производителя авто в области разработок конструкции электромобилей. Стоит отметить, что представление концептуальной версии Qoros 3 Q-Lectriq провели до открытия очередного автосалона в Гуанчжоу. Хотя данная модель выступает концептом, она является первой электрической машиной производства компании с пробегом в 350 км. Транспортное средство способно разгонятся до 165 км/час. До первой сотни автомобиль разгоняется за 7 секунд. В случае успешного запуска модели авто в серийный выпуск, машина расположится в ряду с прочими электрическими аппаратами такого рода. Имеется информация, что стоимость данного транспортного средства будет намного меньше имеющихся предложений, предоставляя возможность доступа клиентам к экологически чистым современным технологиям.
Эксперты недавно в Сети анонсировали рейтинг новых электрокроссоверов, которые составят хорошую конкуренцию современным электромобилям компании Tesla.
Транспортное средство является итогом труда специалистов китайского производителя авто в области разработок конструкции электромобилей. Стоит отметить, что представление концептуальной версии Qoros 3 Q-Lectriq провели до открытия очередного автосалона в Гуанчжоу. Хотя данная модель выступает концептом, она является первой электрической машиной производства компании с пробегом в 350 км. Транспортное средство способно разгонятся до 165 км/час. До первой сотни автомобиль разгоняется за 7 секунд. В случае успешного запуска модели авто в серийный выпуск, машина расположится в ряду с прочими электрическими аппаратами такого рода. Имеется информация, что стоимость данного транспортного средства будет намного меньше имеющихся предложений, предоставляя возможность доступа клиентам к экологически чистым современным технологиям.
Эксперты недавно в Сети анонсировали рейтинг новых электрокроссоверов, которые составят хорошую конкуренцию современным электромобилям компании Tesla.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00