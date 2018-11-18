Ушла из жизни известная оперная певица Диана Петриненко





О смерти именитой оперной певицы стало известно из сообщения режиссёра Сергея Проскурни, которое он разместил у себя на странице в Facebook. Он написал о её смерти, своей скорби и любви к великой певице.Диана Игнатьевна Петриненко была солисткой Киевской филармонии и хоровой капеллы «Думка». В 1975 году ей было присвоено звание Народной артистки Советского Союза, а в 1999 году – звание Народной артистки Украины.Сын Дианы Петриненко Тарас – известный украинский исполнитель. Его песня «Україно» является неофициальным гимном страны.