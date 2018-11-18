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Ушла из жизни известная оперная певица Диана Петриненко

17 ноября стало известно о смерти знаменитой советской и украинской оперной певицы Дианы Петриненко. Жизненный путь Дианы Игнатьевны прервался на 89-м году жизни.

Ушла из жизни известная оперная певица Диана Петриненко

О смерти именитой оперной певицы стало известно из сообщения режиссёра Сергея Проскурни, которое он разместил у себя на странице в Facebook. Он написал о её смерти, своей скорби и любви к великой певице.

Диана Игнатьевна Петриненко была солисткой Киевской филармонии и хоровой капеллы «Думка». В 1975 году ей было присвоено звание Народной артистки Советского Союза, а в 1999 году – звание Народной артистки Украины.

Сын Дианы Петриненко Тарас – известный украинский исполнитель. Его песня «Україно» является неофициальным гимном страны.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:41

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