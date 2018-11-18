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Врачи назвали неизлечимые в России виды рака

Российскими врачами составлен топ онкологических заболеваний, которые практически неизлечимы в России. В него вошли рак кишечника, поджелудочной железы и печени.

Врачи назвали неизлечимые в России виды рака

Между тем, специалисты недавно выяснили, что в России некоторые виды рака лечатся лучше, чем в других странах. К примеру, рак яичников у женщин и яичек у мужчин по статистике излечим более чем в 80% случаев. Этот показатель лучше, чем в остальных странах. Однако много других видов онкозаболеваний всё так же остаются смертельным диагнозом для россиян.

Самым распространённым видом онкологических заболеваний среди российских мужчин являются рак лёгких и предстательной железы. Среди женщин – рак молочной железы, шейки матки и рак кожи.

Врачи отмечают, что в России тяжёлая ситуация с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. В большинстве случаев виноваты сами пациенты, так как обращаются за помощью уже слишком поздно. Кроме того, врачи отмечают, что у многих заболеваний меняется со временем и вид, и течение болезни. С чем это связано, пока сложно сказать, единого мнения в этом вопросе не существует.

Специалисты также отмечают недостаток узких специалистов и нужного оборудования в регионах. Пациентам приходится ехать в федеральные центры, а не у каждого банально хватает на это материальных средств.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:00

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