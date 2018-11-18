Врачи назвали неизлечимые в России виды рака





Между тем, специалисты недавно выяснили, что в России некоторые виды рака лечатся лучше, чем в других странах. К примеру, рак яичников у женщин и яичек у мужчин по статистике излечим более чем в 80% случаев. Этот показатель лучше, чем в остальных странах. Однако много других видов онкозаболеваний всё так же остаются смертельным диагнозом для россиян.Самым распространённым видом онкологических заболеваний среди российских мужчин являются. Среди женщин –Врачи отмечают, что в России тяжёлая ситуация с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. В большинстве случаев виноваты сами пациенты, так как обращаются за помощью уже слишком поздно. Кроме того, врачи отмечают, что у многих заболеваний меняется со временем и вид, и течение болезни. С чем это связано, пока сложно сказать, единого мнения в этом вопросе не существует.Специалисты также отмечают недостаток узких специалистов и нужного оборудования в регионах. Пациентам приходится ехать в федеральные центры, а не у каждого банально хватает на это материальных средств.