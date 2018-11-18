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Анастасия Костенко опять "вернулась" в Instagram

На днях в СМИ сообщали, что Анастасия Костенко не выдержала войны с Ольгой Бузовой и из-за многочисленных хейтеров была вынуждена закрыть свою страничку.

И если сами девушки никогда не признавались в этой холодной войне, то фан-группы звезд в средствах не стеснялись и оскорбляли девушек постоянно.

Анастасия Костенко опять "вернулась" в Instagram

В недавнем интервью Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уверяли, что знают, как бороться с хейтерами. Но позже Костенко все же закрыла свой аккаунт. Потом многочисленные всезнающие фолловеры сказали, что аккаунт заблокировали из-за рекламных нарушений.

И вот Анастасия Костенко опять появилась в поле Instagram и радует радует своих поклонников фотографиями, видео и Stories.

Анастасия Костенко опять "вернулась" в Instagram

Правда никаких свежих публикаций от девушки не было, была только рекламная запись в Stories. Однако факт остаётся фактом, Анастасия Костенко на радость фанатам опять в Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:47

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