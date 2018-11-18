Анастасия Костенко опять "вернулась" в Instagram





И если сами девушки никогда не признавались в этой холодной войне, то фан-группы звезд в средствах не стеснялись и оскорбляли девушек постоянно.В недавнем интервью Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уверяли, что знают, как бороться с хейтерами. Но позже Костенко все же закрыла свой аккаунт. Потом многочисленные всезнающие фолловеры сказали, что аккаунт заблокировали из-за рекламных нарушений.И вот Анастасия Костенко опять появилась в поле Instagram и радует радует своих поклонников фотографиями, видео и Stories.Правда никаких свежих публикаций от девушки не было, была только рекламная запись в Stories. Однако факт остаётся фактом, Анастасия Костенко на радость фанатам опять в Instagram.