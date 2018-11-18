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Актриса Джессика Честейн впервые стала мамой

Известная американская актриса Джессика Честейн («Мрачные тени») и итальянский граф и дизайнер Жан Лука Пасси стали родителями дочери, которую назвали Джульетта Пасси Честейн. Артистка не раз заявляла в интервью, что идея брака ее не привлекает.

Актриса Джессика Честейн впервые стала мамой

Джессика Честейн предпочла не разглашать информацию о рождении ребенка, также актриса не спешит комментировать эту информацию. Известно лишь то, что Джульетту Пасси Честейн родила новоиспеченным родителям суррогатная мать. По словам очевидцев, семью видели в одном из кварталов Манхэттена верхнем Ист-Сайде. Рядом с ними шла неизвестная женщина, предположительно, это няня ребенка.

В своих интервью актриса часто говорила о том, что не задумывается о вступлении в брак. А после того, как встретила будущего мужа Жана Луку, то ее мнение об этом поменялось. По ее словам, эта встреча заставила пересмотреть свое отношение к браку. А на согласие выйти замуж повлияли семейные ценности, в которых воспитывался ее супруг. Она считает, что он вырос джентльменом. «Это очень, очень важно для меня. Он из итальянской семьи «старой школы». Никто в его семье никогда не разводился!» - подытожила Честейн.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:30

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