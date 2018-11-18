Валерий Меладзе довёл до слёз старшую дочь на концерте в Кремле





На концерт, который прошёл 16 ноября в Кремле, Валерий Меладзе пригласил своих дочерей от первого брака Ингу, Арину и Софико. Девушки сидели в первых рядах и наслаждались выступлением звёздного отца, ведь они его главные фанаты и критики.Старшая дочь Инга призналась, что её в очередной раз до слёз растрогало исполнение песни «Вопреки», которую Меладзе включил в концертную программу, зная об особой любви дочери к этому синглу. Инга говорит, что концерт был незабываемым, и она в который раз восхитилась талантом отца, умеющим заряжать тысячи людей своей позитивной энергией. Все три дочери певца остались благодарны ему за восторг, полученный от выступления.Отметим, у Валерия Меладзе, несмотря на развод с первой женой, остались прекрасные отношения с их дочерьми. Он о них не забывает, общается и иногда приглашает на свои концерты. А вот дружба между сыновьями от второго брака певца и дочерьми от первого как-то не сложилась.