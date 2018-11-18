Украинцы «празднуют» серьезную травму Януковича





Пользователи Сети после заявления представителя Януковича о серьезной травме политика, из-за которой он не сможет выступить с последним словом в суде по делу о государственной измене, стали писать едкие комментарии. Некоторые юзеры даже выразили надежду, что экс-президенту Украины не удастся восстановиться после случившегося.Многие интернет-пользователи, узнав о быстрой выписке Януковича из НИИ Склифосовского, засомневались в серьезности полученного им увечья. По их мнению, это очередная «уловка» защиты политика перед предстоящим заседанием суда. Однако и здесь юзеры не удержались от шуток, заявив, что экс-президенту Украины пришлось скрываться, так как Москва «кишит людьми, желающими поквитаться с ним». «Видимо, не хотел, чтобы к повреждению позвоночника добавились переломы остальных частей тела», - писали комментаторы. Припомнили Януковичу спортивные пристрастия – прыжки по кочкам, а также случаи, когда ему на голову упал венок или бросили в него яйцо.