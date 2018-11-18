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Украинцы «празднуют» серьезную травму Януковича

Виктор Янукович, как рассказал его адвокат, получил серьезную травму ноги и позвоночника на теннисном корте и был доставлен в НИИ Склифосовского в Москве. Украинцы, недолюбливающие экс-президента, решили устроить в честь этого «праздник».

Украинцы «празднуют» серьезную травму Януковича

Пользователи Сети после заявления представителя Януковича о серьезной травме политика, из-за которой он не сможет выступить с последним словом в суде по делу о государственной измене, стали писать едкие комментарии. Некоторые юзеры даже выразили надежду, что экс-президенту Украины не удастся восстановиться после случившегося.

Украинцы «празднуют» серьезную травму Януковича

Многие интернет-пользователи, узнав о быстрой выписке Януковича из НИИ Склифосовского, засомневались в серьезности полученного им увечья. По их мнению, это очередная «уловка» защиты политика перед предстоящим заседанием суда. Однако и здесь юзеры не удержались от шуток, заявив, что экс-президенту Украины пришлось скрываться, так как Москва «кишит людьми, желающими поквитаться с ним». «Видимо, не хотел, чтобы к повреждению позвоночника добавились переломы остальных частей тела», - писали комментаторы. Припомнили Януковичу спортивные пристрастия – прыжки по кочкам, а также случаи, когда ему на голову упал венок или бросили в него яйцо.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:34

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