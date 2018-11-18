СК начал проверку по факту смерти 42-летнего мужчины, растерзанного собаками под Волгоградом





Тело мужчины с многочисленными рваными ранами было обнаружено утром в воскресенье. Предварительно следователи установили, что рабочий стал жертвой пяти сторожевых собак, которые накинулись на него ночью.Мужчина проживал вместе с двумя другими наемными рабочими в вагончике на территории подворья. Накануне трагического происшествия они распивали спиртные напитки.