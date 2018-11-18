СК начал проверку по факту смерти 42-летнего мужчины, растерзанного собаками под Волгоградом
СК РФ по Волгоградской области инициировал доследственную проверку по факту смерти 42-летнего мужчины, которого растерзали собаки. Инцидент случился в одном из фермерских хозяйств города Краснослободска, где работал погибший.
Тело мужчины с многочисленными рваными ранами было обнаружено утром в воскресенье. Предварительно следователи установили, что рабочий стал жертвой пяти сторожевых собак, которые накинулись на него ночью.
Мужчина проживал вместе с двумя другими наемными рабочими в вагончике на территории подворья. Накануне трагического происшествия они распивали спиртные напитки.
Тело мужчины с многочисленными рваными ранами было обнаружено утром в воскресенье. Предварительно следователи установили, что рабочий стал жертвой пяти сторожевых собак, которые накинулись на него ночью.
Мужчина проживал вместе с двумя другими наемными рабочими в вагончике на территории подворья. Накануне трагического происшествия они распивали спиртные напитки.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:01