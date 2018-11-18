Дочь Михаила Задорнова объявила себя его единственной музой

Незадолго до годовщины со дня смерти известного и до сих пор не утратившего популярность российского писателя и сатирика Михаила Задорнова, в прессе стали появляться сообщения о неких дамах, называющих себя его музами. Они двусмысленно рассказывали о своём сотрудничестве с Задорновым, из чего можно было сделать вывод, что у него был целый гарем возлюбленных.Как рассказала дочь Михаила Задорнова Елена, её отец действительно очень много помогал молодым талантам и способствовал их продвижению на сцене. Тем обиднее Елене слышать теперь о так называемых музах. В попытках остановить поток самозванок дочь Задорнова написала и опубликовала стихотворение, в котором называет себя единственной настоящей вдохновительницей отца.Поклонники Михаила Задорнова оценили стихотворение Елены, отметив, что она отлично поставила на место «самозванных муз». Но некоторые всё же заметили, что использовать для этого аккаунта умершего артиста – стыдно. И этим действием Елена только лишний раз обратила внимание общественности на женщин, пытающихся прославиться за счёт покойного Задорнова.