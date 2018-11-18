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Анна Седокова в Instagram показала повзрослевшего сына Гектора

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова в своем блоге Instagram показала фотографию сына Гектора. Мальчик очень подрос и вызвал волну умиления у подписчиков.

Анна Седокова в Instagram показала повзрослевшего сына Гектора

Анна Седокова старается как можно чаще видеться со своими детьми. И часто балует подписчиков свежими снимками двух дочек и сына. Фотографию последнего певица решила опубликовать в своем аккаунте Instagram. На ней можно увидеть, как повзрослевший Гектор сидит за рулем игрушечной машины и широко улыбается. Позади него открывается панорама золотой осени. Свой пост артистка подписала так: "Девочки, вас подвезти?".

Читатели блога Седоковой заметили, что мальчик стал взрослее и заметно похорошел. Кто-то из фолловеров пошутил на счет хорошего вкуса Гектора в выборе автомобилей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:45

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