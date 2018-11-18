Алена Водонаева: "Наш состав Дом-2 был талантлив, не то, что нынешние эскортницы"

Многих участников "Дома-2" события на проекте и после него вдохновляют на написание книг. Вот и у Алены Водонаевой вышла книга под названием "Голая". Там девушка рассказывает о себе и собственной жизни. Разумеется, Водонаева не могла упустить такую важную тему, как телестройка.Девушка подчеркивает, что тогда реалити-шоу было не таким, как сегодня и то, что происходило раньше, было не таким постыдным.Она отмечает, что первый состав был талантливым, а не то что "нынешнее племя": девушки с надутыми губами и парни-стриптизеры.