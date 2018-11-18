Fujitsu General представила прототип нашейного кондиционера с жидкостным охлаждением
Компания Fujitsu General представила в рамках выставки Ceatec Japan 2018 прототип нашейного кондиционера с жидкостным охлаждением, а также термоэлементами Пельтье. Надетый на шею кондиционер отводит от шейной артерии тепло, предотвращая перегрев головы, а также риск получения теплового удара.
Стоит отметить, что тепло отводится при помощи 3 элементов Пельтье. В свою очередь каждый из них представляет собой квадратную специальную пластину со сторонами в три сантиметра. Во время подачи питания на элементы происходит охлаждение одной из сторон. При этом другая сторона нагревается. Жидкость, которая циркулирует в кондиционере, отводит тепло непосредственно в блок с радиатором на поясе пользователя. Оттуда тепло отдаётся в окружающее пространство. Элементы в шейном отделе охлаждаются до 18–20 °C. Между тем чрезмерное охлаждение чревато проблемами со здоровьем. Поэтому приходится в данном случае искать разумную альтернативу. За температурой предлагается следить автоматически при помощи датчиков, а также измерителя пульса. В случае выхода данных параметров на критический либо заранее установленный уровень, происходит включение системы охлаждения, которая начнёт охлаждать организм.
Стоит заметить, что «Воротники» со специальными элементами Пельтье могут быть 2 типов, а именно в виде воротничков, а также с удобным креплением за ушами. Компания собирается в 2020 году начать коммерческий выпуск. По мнению руководства компании, целевой аудиторией для данной разработки являются работники служб охраны, телохранители, которые по долгу своей службы вынуждены неподвижно долго находиться на солнцепёке.
Стоит отметить, что тепло отводится при помощи 3 элементов Пельтье. В свою очередь каждый из них представляет собой квадратную специальную пластину со сторонами в три сантиметра. Во время подачи питания на элементы происходит охлаждение одной из сторон. При этом другая сторона нагревается. Жидкость, которая циркулирует в кондиционере, отводит тепло непосредственно в блок с радиатором на поясе пользователя. Оттуда тепло отдаётся в окружающее пространство. Элементы в шейном отделе охлаждаются до 18–20 °C. Между тем чрезмерное охлаждение чревато проблемами со здоровьем. Поэтому приходится в данном случае искать разумную альтернативу. За температурой предлагается следить автоматически при помощи датчиков, а также измерителя пульса. В случае выхода данных параметров на критический либо заранее установленный уровень, происходит включение системы охлаждения, которая начнёт охлаждать организм.
Стоит заметить, что «Воротники» со специальными элементами Пельтье могут быть 2 типов, а именно в виде воротничков, а также с удобным креплением за ушами. Компания собирается в 2020 году начать коммерческий выпуск. По мнению руководства компании, целевой аудиторией для данной разработки являются работники служб охраны, телохранители, которые по долгу своей службы вынуждены неподвижно долго находиться на солнцепёке.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30