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Fujitsu General представила прототип нашейного кондиционера с жидкостным охлаждением

Компания Fujitsu General представила в рамках выставки Ceatec Japan 2018 прототип нашейного кондиционера с жидкостным охлаждением, а также термоэлементами Пельтье. Надетый на шею кондиционер отводит от шейной артерии тепло, предотвращая перегрев головы, а также риск получения теплового удара.

Fujitsu General представила прототип нашейного кондиционера с жидкостным охлаждением

Стоит отметить, что тепло отводится при помощи 3 элементов Пельтье. В свою очередь каждый из них представляет собой квадратную специальную пластину со сторонами в три сантиметра. Во время подачи питания на элементы происходит охлаждение одной из сторон. При этом другая сторона нагревается. Жидкость, которая циркулирует в кондиционере, отводит тепло непосредственно в блок с радиатором на поясе пользователя. Оттуда тепло отдаётся в окружающее пространство. Элементы в шейном отделе охлаждаются до 18–20 °C. Между тем чрезмерное охлаждение чревато проблемами со здоровьем. Поэтому приходится в данном случае искать разумную альтернативу. За температурой предлагается следить автоматически при помощи датчиков, а также измерителя пульса. В случае выхода данных параметров на критический либо заранее установленный уровень, происходит включение системы охлаждения, которая начнёт охлаждать организм.

Стоит заметить, что «Воротники» со специальными элементами Пельтье могут быть 2 типов, а именно в виде воротничков, а также с удобным креплением за ушами. Компания собирается в 2020 году начать коммерческий выпуск. По мнению руководства компании, целевой аудиторией для данной разработки являются работники служб охраны, телохранители, которые по долгу своей службы вынуждены неподвижно долго находиться на солнцепёке.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30

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