Отец Ольги Бузовой сам сказал, что его дочь как девушка никому не интересна





Сначала девушка пришла на популярное телешоу Андрея Малахова, где рассказала о своей личной жизни, которая пока так и не сложилась. А потом пришла в гости к Ивану Урганту.Кстати, в программе Малахова в студии присутствовали и мать Ирина Александровна, и сестра Анна, а вот папа Игорь по каким-то причинам не пришел, но видео все-таки записал.Отец звезды отмечает, что его дочери будет крайне тяжело найти избранника, ибо парням она просто не интересна как девушка. Сейчас представители мужского пола смотрят только на популярность и достаток Ольги, из-за чего девушка часто комплексует, говорит Игорь Бузов.Выходит, что отец знаменитости осознает, что его дочь кроме популярности и денег не имеет ничего, чтобы её кто-то полюбил как девушку. А может родитель Ольги просто подобрал неправильные слова, чтобы донести мысль о том, что многим парням сегодня нужны от его дочери только популярность и деньги.