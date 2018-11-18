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Отец Ольги Бузовой сам сказал, что его дочь как девушка никому не интересна

Перед большим сольным концертом в «Крокус Сити Холл» Ольга Бузова хорошо засветилась на телевидении.

Сначала девушка пришла на популярное телешоу Андрея Малахова, где рассказала о своей личной жизни, которая пока так и не сложилась. А потом пришла в гости к Ивану Урганту.

Отец Ольги Бузовой сам сказал, что его дочь как девушка никому не интересна

Кстати, в программе Малахова в студии присутствовали и мать Ирина Александровна, и сестра Анна, а вот папа Игорь по каким-то причинам не пришел, но видео все-таки записал.

Отец Ольги Бузовой сам сказал, что его дочь как девушка никому не интересна

Отец звезды отмечает, что его дочери будет крайне тяжело найти избранника, ибо парням она просто не интересна как девушка. Сейчас представители мужского пола смотрят только на популярность и достаток Ольги, из-за чего девушка часто комплексует, говорит Игорь Бузов.


Выходит, что отец знаменитости осознает, что его дочь кроме популярности и денег не имеет ничего, чтобы её кто-то полюбил как девушку. А может родитель Ольги просто подобрал неправильные слова, чтобы донести мысль о том, что многим парням сегодня нужны от его дочери только популярность и деньги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:34

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