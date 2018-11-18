Актриса Евгения Дмитриева скоро станет мамой во второй раз





Люди из окружения Евгении Дмитриевой рассказывают, что актриса сейчас находится на четвёртом месяце беременности и пока активно работает – участвует в спектаклях Малого театра и снимается в кино. Но примерно через месяц планирует уйти в декрет и готовится к рождению второго ребёнка. Известно, что, будучи беременной первым сыном, она работала до седьмого месяца. Сейчас актрисе 45 лет, и она хочет избежать возможных проблем со здоровьем и малышом, поэтому уйдёт в декрет раньше.Евгения Дмитриева очень редко рассказывает о личной жизни, эта тема для неё не очень приятна. Она была замужем, но брак продержался всего около двух лет. О её втором муже известно мало – он бывший ученик Дмитриевой, младше неё на 18 лет. Известно также, что пара воспитывает сына – семилетнего Марка.