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Актриса Евгения Дмитриева скоро станет мамой во второй раз

Популярная российская актриса, звезда сериала «Физрук» 45-летняя Евгения Дмитриева готовится во второй раз стать мамой. Ожидают пополнение в семье к весне, но уже через месяц актриса собирается уходить в декретный отпуск.

Актриса Евгения Дмитриева скоро станет мамой во второй раз

Люди из окружения Евгении Дмитриевой рассказывают, что актриса сейчас находится на четвёртом месяце беременности и пока активно работает – участвует в спектаклях Малого театра и снимается в кино. Но примерно через месяц планирует уйти в декрет и готовится к рождению второго ребёнка. Известно, что, будучи беременной первым сыном, она работала до седьмого месяца. Сейчас актрисе 45 лет, и она хочет избежать возможных проблем со здоровьем и малышом, поэтому уйдёт в декрет раньше.

Евгения Дмитриева очень редко рассказывает о личной жизни, эта тема для неё не очень приятна. Она была замужем, но брак продержался всего около двух лет. О её втором муже известно мало – он бывший ученик Дмитриевой, младше неё на 18 лет. Известно также, что пара воспитывает сына – семилетнего Марка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:15

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