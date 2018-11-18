Ученые: Вода поможет избавиться от хронической усталости





Ученые изучили данные 20 000 жителей Китая и США, оказалось, что залогом бодрости тела и его активности является достаточное количество воды в организме. Если у человека проблемы со здоровым сном (мало спит или бессонница), то это приводит к усталости, и как следствие к обезвоживанию организма. Чтобы привести в норму водный баланс, в среднем нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды. Данный способ поможет избавиться от ощущения разбитости по утрам.Наравне с полезностью, вода может нанести вред, если ее пить без контроля. Поэтому стоит придерживаться дневной нормы, чтобы избежать обратного эффекта.