Раввин предсказал конец света в результате конфликта в секторе Газа
Пинхас Уинстон, написавший 50 произведений на религиозно-мистическую тематику, предсказал конец света. По мнению раввина, к апокалипсису приведет конфликт библейского масштаба в секторе Газа, подобно описанной в священных текстах «войне Гога и Магога».
«Святая земля», отметил раввин, может в скором времени превратиться в арену войны, наиболее разрушительной в истории человечества, которая станет предвестником конца света. Израилю следует готовиться к масштабному противостоянию и привести войска в боевую готовность.
Пинхас Уинстон считает, что даже незначительный конфликт между палестинцами и израильтянами может иметь катастрофические последствия. Сражение продлится чуть больше десяти минут, но в результате «запылает весь мир», а человечество столкнется с «чем-то ужасающим», как упоминается в писании о войне «Гога и Магога», врагов «народа божьего».
Причины такого масштабного конфликта никому не дано знать. Например, Первая мировая война вспыхнула после расправы над эрцгерцогом Францем Фердинандом. В секторе Газа в 2014 году конфликт разгорелся после убийства трех детей.
«Святая земля», отметил раввин, может в скором времени превратиться в арену войны, наиболее разрушительной в истории человечества, которая станет предвестником конца света. Израилю следует готовиться к масштабному противостоянию и привести войска в боевую готовность.
Пинхас Уинстон считает, что даже незначительный конфликт между палестинцами и израильтянами может иметь катастрофические последствия. Сражение продлится чуть больше десяти минут, но в результате «запылает весь мир», а человечество столкнется с «чем-то ужасающим», как упоминается в писании о войне «Гога и Магога», врагов «народа божьего».
Причины такого масштабного конфликта никому не дано знать. Например, Первая мировая война вспыхнула после расправы над эрцгерцогом Францем Фердинандом. В секторе Газа в 2014 году конфликт разгорелся после убийства трех детей.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:31