Резидент Comedy Club Илья Соболев считает семью ведущих "КВН" мафиозным кланом





«Клуб весёлых и находчивых» не сходит с экранов телевизоров уже более пятидесяти лет. Благодаря этой программе стали известны такие талантливые юмористы, как Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие. Несмотря на это, в последнее время можно часто услышать критику в адрес передачи. Зрители отмечают, что она стала скучной и не интересной, а юмористы, которые прославились за счёт неё, негативно отзываются о порядках, царящих за кулисами.Недавно один из юмористов, Илья Соболев, дал интервью YouTube-каналу «ВДудь», в котором рассказал, что в программе стало мало юмора, редко встретишь действительно достойных юмористов и в ней не заработаешь много денег. По словам Ильи, во всём виновата семья ведущих Масляковых.Фанатов интересовал вопрос, почему нет шуток в адрес ведущих на экране. Соболев объясняет это существованием запрета на подобные темы, при этом уточняя, что в кулуарах о семье шутят очень много, но зрителю, в принципе, это и не будет интересно.Представители семьи Масляковых пока никак не прокомментировали заявление Ильи Соболева и не известно, будет ли вообще их реакция на это. Но вряд ли слова бывшего участника юмористического шоу скажутся негативно на его рейтингах. Программа, существующая на телеэкранах с 1961 года, будет и дальше собирать у экранов своих почитателей.