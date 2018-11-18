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Резидент Comedy Club Илья Соболев считает семью ведущих "КВН" мафиозным кланом

Илья Соболев, резидент Comedy Club, рассказал, что считает ведущих самой старой на телевидении юмористической передачи «КВН» - мафиозным кланом. При этом он благодарен передаче за вклад в популяризацию новых талантов и команд.

Резидент Comedy Club Илья Соболев считает семью ведущих "КВН" мафиозным кланом

«Клуб весёлых и находчивых» не сходит с экранов телевизоров уже более пятидесяти лет. Благодаря этой программе стали известны такие талантливые юмористы, как Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие. Несмотря на это, в последнее время можно часто услышать критику в адрес передачи. Зрители отмечают, что она стала скучной и не интересной, а юмористы, которые прославились за счёт неё, негативно отзываются о порядках, царящих за кулисами.

Недавно один из юмористов, Илья Соболев, дал интервью YouTube-каналу «ВДудь», в котором рассказал, что в программе стало мало юмора, редко встретишь действительно достойных юмористов и в ней не заработаешь много денег. По словам Ильи, во всём виновата семья ведущих Масляковых.

Фанатов интересовал вопрос, почему нет шуток в адрес ведущих на экране. Соболев объясняет это существованием запрета на подобные темы, при этом уточняя, что в кулуарах о семье шутят очень много, но зрителю, в принципе, это и не будет интересно.

Представители семьи Масляковых пока никак не прокомментировали заявление Ильи Соболева и не известно, будет ли вообще их реакция на это. Но вряд ли слова бывшего участника юмористического шоу скажутся негативно на его рейтингах. Программа, существующая на телеэкранах с 1961 года, будет и дальше собирать у экранов своих почитателей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:30

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