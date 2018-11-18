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Экипажи истребителей МиГ-29 выполнили условный перехват воздушной цели

Экипажами истребителей МиГ-29 был выполнен условный перехват определённой воздушной цели в ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых Курским истребительным авиационным полком ЗВО. Информация передана пресс-службой Западного военного округа.

Экипажи истребителей МиГ-29 выполнили условный перехват воздушной цели

В ходе проведения маневров экипажам истребителей была поставлена цель перехвата самолета-«нарушителя воздушного пространства». Согласно задумке организаторов учений, из Смоленска в Тамбов летел пассажирский самолет. Он неожиданно сменил свой курс в сторону Москвы, перестав выходить на связь. Вследствие этого дежурным звеном современных истребителей МиГ-29 авиационного Курского полка ЗВО была получена задача «перехватить» самолет. Летный состав авиационного полка ЗВО в установленное время взлетел с аэродрома «Халино». Воздушную цель обнаружили с помощью авиационных наводчиков. После этого экипаж авиалайнера принудили сесть на военный аэродром. Организаторы во время маневров проверили дежурные силы авиации истребителей. Они с поставленными задачами чётко справились в установленное время.

Военнослужащие ЗВО в Ленинградской области на артиллерийском полигоне под Лугой в преддверии Дня РВиА показали красочное масштабное шоу, в котором взяли участи боевые расчёты РСЗО «Смерч», «Торнадо-Г», «Ураган», комплексов «Точка-У» и «Искандер-М».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:04

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