Экипажи истребителей МиГ-29 выполнили условный перехват воздушной цели





В ходе проведения маневров экипажам истребителей была поставлена цель перехвата самолета-«нарушителя воздушного пространства». Согласно задумке организаторов учений, из Смоленска в Тамбов летел пассажирский самолет. Он неожиданно сменил свой курс в сторону Москвы, перестав выходить на связь. Вследствие этого дежурным звеном современных истребителей МиГ-29 авиационного Курского полка ЗВО была получена задача «перехватить» самолет. Летный состав авиационного полка ЗВО в установленное время взлетел с аэродрома «Халино». Воздушную цель обнаружили с помощью авиационных наводчиков. После этого экипаж авиалайнера принудили сесть на военный аэродром. Организаторы во время маневров проверили дежурные силы авиации истребителей. Они с поставленными задачами чётко справились в установленное время.Военнослужащие ЗВО в Ленинградской области на артиллерийском полигоне под Лугой в преддверии Дня РВиА показали красочное масштабное шоу, в котором взяли участи боевые расчёты РСЗО «Смерч», «Торнадо-Г», «Ураган», комплексов «Точка-У» и «Искандер-М».