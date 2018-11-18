Дочь Александра Малинина Устилья спела на юбилее отца
Известный российский певец Александр Малинин отпраздновал свой юбилей – 60 лет в банкетном зале Москвы Safisa. Устинья Малинина спела для папы несколько романсов, что стало для артиста сюрпризом. А апофеозом торжества стал большой торт со съедобной гитарой.
Поздравить Александра Малинана приехали друзья и коллеги. На праздник собрались более 200 человек, а ведущей мероприятия стала российская телеведущая Яна Чурикова. На столе можно было увидеть множество изысканных блюд и элитных напитков. А одним из ярких событий стало выступление детей именинника Устиньи Малининой и Никиты Малинина, которые готовили песни втайне от отца. Многие гости высоко оценили вокальные данные Устиньи, и, несмотря на столь юный возраст, девушка уже обладает невероятным талантом. В наши дни сочетание красоты, интеллигентности, душевной чистоты и женственности большая редкость, сочли многие. Позднее отец и его дочь спели дуэтом.
Одним из самых ярких сюрпризов для Малинина стал огромный многоярусный торт, украшенный золотом, а на верхушке была «установлена» сладкая гитара реального масштаба. Несмотря на поздний конец торжества, будучи дома Малинин, поделился в своем блоге Instagram фотографией, где можно увидеть его в халате и комнату, буквально заваленную всевозможными подарочными коробками и цветами.
Поздравить Александра Малинана приехали друзья и коллеги. На праздник собрались более 200 человек, а ведущей мероприятия стала российская телеведущая Яна Чурикова. На столе можно было увидеть множество изысканных блюд и элитных напитков. А одним из ярких событий стало выступление детей именинника Устиньи Малининой и Никиты Малинина, которые готовили песни втайне от отца. Многие гости высоко оценили вокальные данные Устиньи, и, несмотря на столь юный возраст, девушка уже обладает невероятным талантом. В наши дни сочетание красоты, интеллигентности, душевной чистоты и женственности большая редкость, сочли многие. Позднее отец и его дочь спели дуэтом.
Одним из самых ярких сюрпризов для Малинина стал огромный многоярусный торт, украшенный золотом, а на верхушке была «установлена» сладкая гитара реального масштаба. Несмотря на поздний конец торжества, будучи дома Малинин, поделился в своем блоге Instagram фотографией, где можно увидеть его в халате и комнату, буквально заваленную всевозможными подарочными коробками и цветами.