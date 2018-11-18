В Махачкале сотрудник Росгвардии пытался разнять драку и погиб





Происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в одном их кафе Махачкалы. В результате группового конфликта один из участников открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Присутствовавший здесь сотрудник Росгвардии ответным огнем ранил стрелявшего, но получил ранение и вскоре скончался.Инцидент случился во внеслужебное время.Стрелявшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».