В Махачкале сотрудник Росгвардии пытался разнять драку и погиб
Минувшей ночью в Махачкале сотрудник Росгвардии пытался разнять драку и погиб. О трагическом инциденте сообщили из пресс-службы республиканского управления Росгвардии.
Происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в одном их кафе Махачкалы. В результате группового конфликта один из участников открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Присутствовавший здесь сотрудник Росгвардии ответным огнем ранил стрелявшего, но получил ранение и вскоре скончался.
Инцидент случился во внеслужебное время.
Стрелявшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в одном их кафе Махачкалы. В результате группового конфликта один из участников открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Присутствовавший здесь сотрудник Росгвардии ответным огнем ранил стрелявшего, но получил ранение и вскоре скончался.
Инцидент случился во внеслужебное время.
Стрелявшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:37