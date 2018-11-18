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В Махачкале сотрудник Росгвардии пытался разнять драку и погиб

Минувшей ночью в Махачкале сотрудник Росгвардии пытался разнять драку и погиб. О трагическом инциденте сообщили из пресс-службы республиканского управления Росгвардии.

В Махачкале сотрудник Росгвардии пытался разнять драку и погиб

Происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в одном их кафе Махачкалы. В результате группового конфликта один из участников открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Присутствовавший здесь сотрудник Росгвардии ответным огнем ранил стрелявшего, но получил ранение и вскоре скончался.

Инцидент случился во внеслужебное время.

Стрелявшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:37

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