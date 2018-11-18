Meitu готовит смартфон на базе SoC Snapdragon 845 с пятью камерами





На рынке представлено огромное количество недорогих телефонов, но ни один из них не может похвастаться таким топовым процессором. На сегодня самым бюджетным из смартфонов, базирующихся на однокристальной Snapdragon 845, является Xiaomi Pocophone F1 за $300. Следующей такой моделью может оказаться новинка от Meitu.На днях аппарат с индексом MP1801 появился на TENAA. Смартфон, согласно данным, кроме мощной платформы, в топ-конфигурации получит 8 Гб ОЗУ, а также 128 или 256 Гб ПЗУ, 6,21-дюймовый OLED-экран и батарею на 3400 мА•ч. Устройство от Meitu любопытно наличием пяти датчиков камер: фронтальной - на 12/6 Мп и основной - на 12/20/ 8Мп.Официальных изображений аппарата пока не появлялось, но эксперты предполагают, что он будет достаточно большим и тяжелым: при параметрах 176x75 x 10,55 мм его масса составляет 207 г.