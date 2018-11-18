АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Meitu готовит смартфон на базе SoC Snapdragon 845 с пятью камерами

Бренд Meitu в скором времени выпустит новый мобильный аппарат на основе 8-ядерного чипсета SoC Snapdragon 845. Смартфон с пятью камерами, согласно предположениям экспертов, получит тяжелый корпус и бюджетную стоимость.

Meitu готовит смартфон на базе SoC Snapdragon 845 с пятью камерами

На рынке представлено огромное количество недорогих телефонов, но ни один из них не может похвастаться таким топовым процессором. На сегодня самым бюджетным из смартфонов, базирующихся на однокристальной Snapdragon 845, является Xiaomi Pocophone F1 за $300. Следующей такой моделью может оказаться новинка от Meitu.

На днях аппарат с индексом MP1801 появился на TENAA. Смартфон, согласно данным, кроме мощной платформы, в топ-конфигурации получит 8 Гб ОЗУ, а также 128 или 256 Гб ПЗУ, 6,21-дюймовый OLED-экран и батарею на 3400 мА•ч. Устройство от Meitu любопытно наличием пяти датчиков камер: фронтальной - на 12/6 Мп и основной - на 12/20/ 8Мп.

Официальных изображений аппарата пока не появлялось, но эксперты предполагают, что он будет достаточно большим и тяжелым: при параметрах 176x75 x 10,55 мм его масса составляет 207 г.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинцы «празднуют» серьезную травму Януковича
Fujitsu General представила прототип нашейного
Алена Водонаева: "Наш состав Дом-2 был талантлив,
Актриса Евгения Дмитриева скоро станет мамой во
Дочь Михаила Задорнова объявила себя его
Янукович не выступит в суде по делу о госизмене
СК начал проверку по факту смерти 42-летнего
Автокомпания Hanteng презентовала минивэн V7
Эксперты назвали 10 известных детей звездных
Ксения Собчак в Instagram показала лицо
Ученые: Вода поможет избавиться от хронической
Отец Ольги Бузовой сам сказал, что его дочь как
Резидент Comedy Club Илья Соболев считает семью
Видео с места крушения истребителя времен Второй
Дочь Александра Малинина Устилья спела на юбилее
Meitu готовит смартфон на базе SoC Snapdragon 845
Раввин предсказал конец света в результате
В Сеть выложили первые изображения родстера от
Певица Рита Дакота примерила образ Джессики Рэббит
Экипажи истребителей МиГ-29 выполнили условный
Сейсмологи: В Индийском океане может появиться
Примерная цена Земли составляет 335 квадриллионов
В Махачкале сотрудник Росгвардии пытался разнять
Актёр Олег Тактаров рассказал, как первая жена
В "Доме-2" озверевший Саймон Марданшин сметал все
Эксперты назвали автомобили, которые стабильно
Представлен трейлер игры-хоррора Lucius III о
На «Формуле-3» в Макао разбирась 17-летняя
Анна Калашникова была замечена в свадебном платье
Смартфон OPPO A7 оснащен 6,2-дюймовым экраном с
Просмотреть все новости