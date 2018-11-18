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В Сеть выложили первые изображения родстера от Saab

В Сети публиковали первые изображения современного родстера от Saab. Транспортное средство разработано на основе нового авто BMW Z4.

В Сеть выложили первые изображения родстера от Saab

Между тем, стиль переделали под две модели шведской известной компании. Речь идёт о 9-5, а также 9-4Х. Рассматривая дизайн модернизированного родстера Saab, можно утверждать, что лобовое стекло получит также характерный изгиб. Не подвергнется особо изменениям головная оптика с трапециевидной решёткой радиатора. Заднюю часть автомобиля выполнили в стиле последних авто шведского бренда. Также следует выделить легкосплавные диски, которые напоминают лопасти реактивных двигателей. Техническую часть в данном случае специалисты позаимствовали у BMW. Если бы данную модель Saab выпустили на авторынок, она бы стала первым в истории транспортным средством, оснащённым шестицилиндровым силовым агрегатом, а также задним приводом.

Ранее в Сети появилась информация, что АвтоВАЗ распродает российские модели LADA по спецпредложению, которое будет действовать до конца ноября текущего года.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30

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