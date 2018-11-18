В Сеть выложили первые изображения родстера от Saab
В Сети публиковали первые изображения современного родстера от Saab. Транспортное средство разработано на основе нового авто BMW Z4.
Между тем, стиль переделали под две модели шведской известной компании. Речь идёт о 9-5, а также 9-4Х. Рассматривая дизайн модернизированного родстера Saab, можно утверждать, что лобовое стекло получит также характерный изгиб. Не подвергнется особо изменениям головная оптика с трапециевидной решёткой радиатора. Заднюю часть автомобиля выполнили в стиле последних авто шведского бренда. Также следует выделить легкосплавные диски, которые напоминают лопасти реактивных двигателей. Техническую часть в данном случае специалисты позаимствовали у BMW. Если бы данную модель Saab выпустили на авторынок, она бы стала первым в истории транспортным средством, оснащённым шестицилиндровым силовым агрегатом, а также задним приводом.
Ранее в Сети появилась информация, что АвтоВАЗ распродает российские модели LADA по спецпредложению, которое будет действовать до конца ноября текущего года.
Между тем, стиль переделали под две модели шведской известной компании. Речь идёт о 9-5, а также 9-4Х. Рассматривая дизайн модернизированного родстера Saab, можно утверждать, что лобовое стекло получит также характерный изгиб. Не подвергнется особо изменениям головная оптика с трапециевидной решёткой радиатора. Заднюю часть автомобиля выполнили в стиле последних авто шведского бренда. Также следует выделить легкосплавные диски, которые напоминают лопасти реактивных двигателей. Техническую часть в данном случае специалисты позаимствовали у BMW. Если бы данную модель Saab выпустили на авторынок, она бы стала первым в истории транспортным средством, оснащённым шестицилиндровым силовым агрегатом, а также задним приводом.
Ранее в Сети появилась информация, что АвтоВАЗ распродает российские модели LADA по спецпредложению, которое будет действовать до конца ноября текущего года.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30