Певица Рита Дакота примерила образ Джессики Рэббит

Рита Дакота обновила цвет волос и примерила на себя образ звезды фильма «Кто подставил кролика Роджера?» Джессики Рэббит. Всё это явно указывает, что девушка пережила период депрессии, связанный с предательством экс-мужа Влада Соколовского, и открыла новую страницу своей жизни.Снимком в новом образе певица анонсировала фанатам свой новый клип «Цунами», в котором снялась подруга Дакоты Агата Муциенице. В комментарии к посту Рита спрашивает поклонников, ждут ли они её новую работу. Фанаты пишут, что ждут клип, но в ещё большем восторге от нового образа певицы. Пост за короткое время собрал множество лайков и комментариев пользователей. Они уверяют, что Дакота выглядит потрясающе женственной и неотразимой.