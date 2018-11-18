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Певица Рита Дакота примерила образ Джессики Рэббит

Певица Рита Дакота предстала перед поклонниками в Instagram в образе самой сексуальной мультипликационной героини Джессики Рэббит. Новый образ Риты вызвал восторг у поклонников.

Певица Рита Дакота примерила образ Джессики Рэббит

Рита Дакота обновила цвет волос и примерила на себя образ звезды фильма «Кто подставил кролика Роджера?» Джессики Рэббит. Всё это явно указывает, что девушка пережила период депрессии, связанный с предательством экс-мужа Влада Соколовского, и открыла новую страницу своей жизни.

Снимком в новом образе певица анонсировала фанатам свой новый клип «Цунами», в котором снялась подруга Дакоты Агата Муциенице. В комментарии к посту Рита спрашивает поклонников, ждут ли они её новую работу. Фанаты пишут, что ждут клип, но в ещё большем восторге от нового образа певицы. Пост за короткое время собрал множество лайков и комментариев пользователей. Они уверяют, что Дакота выглядит потрясающе женственной и неотразимой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:15

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