В "Доме-2" озверевший Саймон Марданшин сметал все на пути в погоне за Юлией Романовой
Сегодня, 18 ноября, зрители "Дома-2" в эфире увидят очередную драку. Недавно вернувшийся на проект Саймон Марданшин сметал буквально все на своем пути, когда гонялся за Юлией Романовой.
Недолго Саймону и Юле удавалось сохранять идиллию в своих отношениях. В анонсе будущего эфира можно видеть, как в паре грянул очередной скандал. И опять не обошлось без вспышки гнева и рукоприкладства.
Неосторожное словцо девушки, и известный своей вспыльчивостью Саймон взорвался. Озверевший молодой человек пообещал сбросить свою возлюбленную с балкона и буквально кинулся вслед за ней, чтобы учинить расправу над Романовой.
Марданшин был так решителен и агрессивен, что остановить парня попытались всем коллективом, но угомонить Саймона оказалось делом непростым. Пока участники предпринимали попытки силой удержать разъяренного "домовца", Юлии приходилось спасаться бегством.
Однако парень всё-таки настиг её...
Недолго Саймону и Юле удавалось сохранять идиллию в своих отношениях. В анонсе будущего эфира можно видеть, как в паре грянул очередной скандал. И опять не обошлось без вспышки гнева и рукоприкладства.
Неосторожное словцо девушки, и известный своей вспыльчивостью Саймон взорвался. Озверевший молодой человек пообещал сбросить свою возлюбленную с балкона и буквально кинулся вслед за ней, чтобы учинить расправу над Романовой.
Марданшин был так решителен и агрессивен, что остановить парня попытались всем коллективом, но угомонить Саймона оказалось делом непростым. Пока участники предпринимали попытки силой удержать разъяренного "домовца", Юлии приходилось спасаться бегством.
Однако парень всё-таки настиг её...