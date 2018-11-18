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В "Доме-2" озверевший Саймон Марданшин сметал все на пути в погоне за Юлией Романовой

Сегодня, 18 ноября, зрители "Дома-2" в эфире увидят очередную драку. Недавно вернувшийся на проект Саймон Марданшин сметал буквально все на своем пути, когда гонялся за Юлией Романовой.

В "Доме-2" озверевший Саймон Марданшин сметал все на пути в погоне за Юлией Романовой

Недолго Саймону и Юле удавалось сохранять идиллию в своих отношениях. В анонсе будущего эфира можно видеть, как в паре грянул очередной скандал. И опять не обошлось без вспышки гнева и рукоприкладства.

Неосторожное словцо девушки, и известный своей вспыльчивостью Саймон взорвался. Озверевший молодой человек пообещал сбросить свою возлюбленную с балкона и буквально кинулся вслед за ней, чтобы учинить расправу над Романовой.

Марданшин был так решителен и агрессивен, что остановить парня попытались всем коллективом, но угомонить Саймона оказалось делом непростым. Пока участники предпринимали попытки силой удержать разъяренного "домовца", Юлии приходилось спасаться бегством.

Однако парень всё-таки настиг её...



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:27

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