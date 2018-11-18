Сейсмологи: В Индийском океане может появиться новый остров из-за поворота ядра Земли





В мае 2018 около острова Майотта сейсмологи зафиксировали более 1000 землетрясений, чуть позже на юго-востоке от него наблюдалась сейсмическая активность. В этом месте, по мнению ученых, произойдет рождение нового вулкана, который превратится в остров. Всего за 3 года вершина мантийного плюма сдвинулась на 50 км, о подобном говорил американский мистик Эдгар Кэйси еще в 1936, когда предсказал поворот ядра Голубой планеты.У каждой горячей точки есть противоположная точка, то есть на другой стороне Земли. Примечательно, что для острова Майотта это Гавайи, где также была зафиксирована вулканическая активность. Если данная теория подтвердится, то зарождение вулканического острова около Гавайев может спровоцировать начало масштабных наводнений.