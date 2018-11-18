На «Формуле-3» в Макао разбирась 17-летняя пилотесса София Флёрш
На гонках серии «Формула-3» в Макао разбилась 17-летняя пилотесса София Флёрш (Sophia Floersch) . Авария попала на видео, вызвав большой резонанс в Сети.
Трагическое происшествие случилось на втором круге гонки. При прохождении поворота «Лиссабон» молодая девушка-пилот не справилась с управлением болидом, и машина вылетела за ограждение и врезалась в металлическую стену.
О состоянии здоровья Софии Флёрш пока ничего не известно.
Трагическое происшествие случилось на втором круге гонки. При прохождении поворота «Лиссабон» молодая девушка-пилот не справилась с управлением болидом, и машина вылетела за ограждение и врезалась в металлическую стену.
О состоянии здоровья Софии Флёрш пока ничего не известно.
Спорт
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:05