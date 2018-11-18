Примерная цена Земли составляет 335 квадриллионов рублей





При подсчете примерной стоимости космического объекта астрофизик Грен Лафлин, работающий на базе Калифорнийского университета, опирался на 17 параметров. В данный список вошли наличие минеральных ресурсов, полезных ископаемых, масса планеты. Однако основным показателем, значительно повлиявшим на формирование ценника, стала пригодность небесного тела для жизни человека.Венере специалист дал нулевую стоимость, Марсу - $15 000, а планету KOI 326.01 оценил в $25 млрд. Дороже всего, как выяснилось, стоит Земля - $5 квадрлн или 335 квадриллионов рублей, а в золотом эквиваленте – 125 млн тонн.Формула Лафлина для расчета стоимости планет, уверены ученые, поможет принимать решения по поводу дальнейшего изучения открываемых планет. Такая оценка может показать, насколько объект перспективен для человечества.