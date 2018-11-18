Примерная цена Земли составляет 335 квадриллионов рублей
Астрофизики подсчитали примерную стоимость известных на сегодняшний день планет. Как оказалось, Земля является самой дорогой из них и оценивается в 335 квадриллионов рублей.
При подсчете примерной стоимости космического объекта астрофизик Грен Лафлин, работающий на базе Калифорнийского университета, опирался на 17 параметров. В данный список вошли наличие минеральных ресурсов, полезных ископаемых, масса планеты. Однако основным показателем, значительно повлиявшим на формирование ценника, стала пригодность небесного тела для жизни человека.
Венере специалист дал нулевую стоимость, Марсу - $15 000, а планету KOI 326.01 оценил в $25 млрд. Дороже всего, как выяснилось, стоит Земля - $5 квадрлн или 335 квадриллионов рублей, а в золотом эквиваленте – 125 млн тонн.
Формула Лафлина для расчета стоимости планет, уверены ученые, поможет принимать решения по поводу дальнейшего изучения открываемых планет. Такая оценка может показать, насколько объект перспективен для человечества.
При подсчете примерной стоимости космического объекта астрофизик Грен Лафлин, работающий на базе Калифорнийского университета, опирался на 17 параметров. В данный список вошли наличие минеральных ресурсов, полезных ископаемых, масса планеты. Однако основным показателем, значительно повлиявшим на формирование ценника, стала пригодность небесного тела для жизни человека.
Венере специалист дал нулевую стоимость, Марсу - $15 000, а планету KOI 326.01 оценил в $25 млрд. Дороже всего, как выяснилось, стоит Земля - $5 квадрлн или 335 квадриллионов рублей, а в золотом эквиваленте – 125 млн тонн.
Формула Лафлина для расчета стоимости планет, уверены ученые, поможет принимать решения по поводу дальнейшего изучения открываемых планет. Такая оценка может показать, насколько объект перспективен для человечества.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:45