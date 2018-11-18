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Актёр Олег Тактаров рассказал, как первая жена променяла его на альфонса

Известный российский и голливудский актёр Олег Тактаров рассказал в эфире программы «Судьба человека» о том, как первая жена променяла его на альфонса. И о том, что только третий брак принёс в его жизнь настоящее счастье.

Актёр Олег Тактаров рассказал, как первая жена променяла его на альфонса

В девяностых годах Олегу Тактарову пришлось покинуть Россию и отправиться покорять Голливуд. Он рассказывает, что удержаться в Америке ему было очень сложно, приходилось хвататься за любую возможность, лишь бы остаться «на плаву». Когда актёр вернулся в Россию, чтобы забрать своих жену и сына, то оказалось, она живёт с другим мужчиной. Актёр говорит, что сын видел и понимал – новый мужчина в жизни матери живёт с ней из-за денег, просто пользуется ею. И в трудной ситуации бросил её и сбежал. Тактаров же не оставил бывшую жену один на один с бедой. Он помог ей деньгами на операцию и показал сыну, что значит быть настоящим мужчиной и хорошим отцом.

Второй брак у актёра был с американкой Кэтлин, но он быстро устал от частых истерик жены, и семья распалась. И только третий брак принёс Олегу Тактарову долгожданное счастье. Актёр называет свою жену Марию настоящей казачкой и прекрасной женщиной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:30

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