Представлен трейлер игры-хоррора Lucius III о сыне Люцифера





Подобно второй части Lucius II: The Prophecy, дебютировавшей в феврале 2015 года, третий эпизод также разрабатывался для ПК. У игры на платформе Steam появилась своя страница, но оформить предварительный заказ пока нет возможности. В Shiver Games, по случаю анонса Lucius III, объявили о распродаже предыдущих частей. До 18 ноября каждый желающий может получить набор Lucius Bundle со скидкой 80% всего за 89 рублей.Как рассказали авторы, в новой части хоррора вернувшийся Люциус прибудет в окрестности Уинтер-Хилл. Сын Люцифера начнет исследовать небольшой городок и следить за местными жителями, и расправляться с жертвами с использованием потусторонних сил. Геймеры, проходя непростые испытания, смогут увидеть, куда приведет дорога главного героя. Как видно по трейлеру, зло в облике ребенка станет более коварным и могущественным.