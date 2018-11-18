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Представлен трейлер игры-хоррора Lucius III о сыне Люцифера

Студия Shiver Games обнародовала трейлер Lucius III, продолжение серии игр в жанре хоррор о приключениях сына Люцифера. Олицетворение зла в образе ребенка появится 13 декабря 2018 года.

Представлен трейлер игры-хоррора Lucius III о сыне Люцифера

Подобно второй части Lucius II: The Prophecy, дебютировавшей в феврале 2015 года, третий эпизод также разрабатывался для ПК. У игры на платформе Steam появилась своя страница, но оформить предварительный заказ пока нет возможности. В Shiver Games, по случаю анонса Lucius III, объявили о распродаже предыдущих частей. До 18 ноября каждый желающий может получить набор Lucius Bundle со скидкой 80% всего за 89 рублей.


Как рассказали авторы, в новой части хоррора вернувшийся Люциус прибудет в окрестности Уинтер-Хилл. Сын Люцифера начнет исследовать небольшой городок и следить за местными жителями, и расправляться с жертвами с использованием потусторонних сил. Геймеры, проходя непростые испытания, смогут увидеть, куда приведет дорога главного героя. Как видно по трейлеру, зло в облике ребенка станет более коварным и могущественным.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:15

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