Анна Калашникова была замечена в свадебном платье





Любовных историй, связанных с Анной Калашниковой, было немало, и все они были достаточно громкими. Ей приписывали романы с миллионером Григорием Аветовым, певцом Прохором Шаляпиным, бизнесменом Олегом Нариковым. Недавно стали говорить о новом романе Калашниковой, но имя её возлюбленного сохраняется в тайне.На днях Анна была замечена в одном из московских свадебных салонов. Очевидец сообщил, что видел, как Калашникова примеряла свадебные наряды в обществе подруги и обсуждала какие-то даты и поездки. Он предположил скорую свадьбу Анны, так как известно, что её сердце не свободно. По снимкам, сделанным очевидцем, видно, что подруга, с которой актриса побывала в салоне – известный дизайнер Анна Вульф. Анна Калашникова недавно принимала участие в показе зимней коллекции Вульф и стала её лицом.Анну Вульф попросили прокомментировать ситуацию с посещением Калашниковой свадебного салона. Дизайнер отказалась распространяться о личной жизни актрисы, заметив только, что сейчас она очень счастлива, а остальное прессе знать вовсе не обязательно.