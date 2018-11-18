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Анна Калашникова была замечена в свадебном платье

Российская актриса и модель Анна Калашникова недавно была замечена с подругой в свадебном салоне. Поклонники уверены, что у неё есть возлюбленный, и вскоре появятся новости о свадьбе.

Анна Калашникова была замечена в свадебном платье

Любовных историй, связанных с Анной Калашниковой, было немало, и все они были достаточно громкими. Ей приписывали романы с миллионером Григорием Аветовым, певцом Прохором Шаляпиным, бизнесменом Олегом Нариковым. Недавно стали говорить о новом романе Калашниковой, но имя её возлюбленного сохраняется в тайне.

На днях Анна была замечена в одном из московских свадебных салонов. Очевидец сообщил, что видел, как Калашникова примеряла свадебные наряды в обществе подруги и обсуждала какие-то даты и поездки. Он предположил скорую свадьбу Анны, так как известно, что её сердце не свободно. По снимкам, сделанным очевидцем, видно, что подруга, с которой актриса побывала в салоне – известный дизайнер Анна Вульф. Анна Калашникова недавно принимала участие в показе зимней коллекции Вульф и стала её лицом.

Анну Вульф попросили прокомментировать ситуацию с посещением Калашниковой свадебного салона. Дизайнер отказалась распространяться о личной жизни актрисы, заметив только, что сейчас она очень счастлива, а остальное прессе знать вовсе не обязательно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:00

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