В Воронеже в одном из дворов случайно образовался каток из нечистот





Полившиеся из люка фекалии затопили двор, тротуар и проезжую часть. Нечистоты замерзли, образовав каток с неприятным запахом. Жильцы близлежащих домов обратились в коммунальные службы Воронежа, но получили отказ. Затем горожане позвонили в службу «Строй-техника», обслуживающую район, однако и там открестились от трубы, заявив, что она им не принадлежит, и посоветовали ждать, не уточнив, чего именно.Пока определялся «хозяин» канализации, местным жителям приходилось ходить по катку из нечистот. В мэрии объяснили, что труба «бесхозная». Вскоре аварию устранили силами городского водоканала.