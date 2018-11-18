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В Воронеже в одном из дворов случайно образовался каток из нечистот

На одной из улиц Воронежа прорвало канализационную трубу. Пока городские службы решали, кому она принадлежит, людям приходилось ходить по катку из нечистот.

В Воронеже в одном из дворов случайно образовался каток из нечистот

Полившиеся из люка фекалии затопили двор, тротуар и проезжую часть. Нечистоты замерзли, образовав каток с неприятным запахом. Жильцы близлежащих домов обратились в коммунальные службы Воронежа, но получили отказ. Затем горожане позвонили в службу «Строй-техника», обслуживающую район, однако и там открестились от трубы, заявив, что она им не принадлежит, и посоветовали ждать, не уточнив, чего именно.

Пока определялся «хозяин» канализации, местным жителям приходилось ходить по катку из нечистот. В мэрии объяснили, что труба «бесхозная». Вскоре аварию устранили силами городского водоканала.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:15

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