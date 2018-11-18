В Воронеже в одном из дворов случайно образовался каток из нечистот
На одной из улиц Воронежа прорвало канализационную трубу. Пока городские службы решали, кому она принадлежит, людям приходилось ходить по катку из нечистот.
Полившиеся из люка фекалии затопили двор, тротуар и проезжую часть. Нечистоты замерзли, образовав каток с неприятным запахом. Жильцы близлежащих домов обратились в коммунальные службы Воронежа, но получили отказ. Затем горожане позвонили в службу «Строй-техника», обслуживающую район, однако и там открестились от трубы, заявив, что она им не принадлежит, и посоветовали ждать, не уточнив, чего именно.
Пока определялся «хозяин» канализации, местным жителям приходилось ходить по катку из нечистот. В мэрии объяснили, что труба «бесхозная». Вскоре аварию устранили силами городского водоканала.
Полившиеся из люка фекалии затопили двор, тротуар и проезжую часть. Нечистоты замерзли, образовав каток с неприятным запахом. Жильцы близлежащих домов обратились в коммунальные службы Воронежа, но получили отказ. Затем горожане позвонили в службу «Строй-техника», обслуживающую район, однако и там открестились от трубы, заявив, что она им не принадлежит, и посоветовали ждать, не уточнив, чего именно.
Пока определялся «хозяин» канализации, местным жителям приходилось ходить по катку из нечистот. В мэрии объяснили, что труба «бесхозная». Вскоре аварию устранили силами городского водоканала.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:15